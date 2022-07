Stand: 04.07.2022 09:30 Uhr Weniger E-Scooter-Unfäll

In Hamborg is de Tahl vun de E-Scooter-Unfäll düt Johr licht torüchgahn. Bet End April geev dat knapp hunnertföfftig Unfäll, bi de hunnert Minschen to Schaden kamen sünd. De Polizei sä, dat de Tahlen torüch gahn sünd, leeg doran, dat se mehr Kontrollen möök. De Tahl vun de Lüüd, de duun E-Scooter föhrt, is man anstegen. | Stand 4.7.2022 Kl. 9:30

