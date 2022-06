Stand: 08.06.2022 09:30 Uhr Mehr Extremwedder

Op en Siet is dat wekenlang dröög, op de anner Siet regent dat denn wedder ut Ammers: Extremwedder nimmt to – ok in Hamborg. Wo de Stadt dormit ümgahn will, dat is nu Thema in'n Ümwelt-Utschuss in't Raathuus ween. Ümweltsenater Jens Kerstan hett to'n Bispeel op ne'e Beckens to't Opfangen vun Regenwater henwiest. En Becken gifft dat al – an de Möllner Landstraat. Wat ok noch maakt warrt, is, dat Facklüüd nu an Aktschonsplaans arbeid, wo man de olen Lüüd Schuul för de Hitt geven kunn. | Stand 8.6.2022 Kl. 9:30

