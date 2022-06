Stand: 07.06.2022 09:30 Uhr Ukraine

In’n Oosten vun de Ukraine wart ümmer noch swoor kämpft. Wat de ukrain’sche Armee seggt, grepen de russ‘schen Truppen vör allen de Regionen Luhansk un Donesk an. Stratenkämpfe gifft dat immer noch in de Stadt Sjewjerodonezk. In de Twüschentiet hett sik de ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenskyj wedder dorför utschnackt, dat sien Land gau in de EU opnahmen warrt. In en Videonaricht sä he, dat weer wichtig för den ganzen Kontinent. //Stand 07.06.2022 Kl. 9:30

