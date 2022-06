Stand: 03.06.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Eerste Fall vun Affenpocken

In Hamborg is düsse Week de eerste Fall vun Affenpocken mellt worrn. Un dorüm hett de Stadt Dingsdag de verantwoortlichen Lüüd för Süken tohoopropen, so as dat ümmer passeren deit in son Fäll. De 32 Johr ole Hamborger, üm den dat gahn deit, den geiht dat recht wat goot. Dat UKE rekent dormit, dat he al bald wedder na Huus hen kann. Dor mutt he sik aver wieder trüchholen un sik vun annere afsünnern.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 04.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch