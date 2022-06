Stand: 03.06.2022 09:30 Uhr Staus in’n Haven

Maleschen wegen Stau gifft dat nu al in’n Hamborger Haven. Un de nehmt wedder to. Bet to twee Weken lang mööt Frachters dor totiets op töven, dat se an’e Reeg kamen doot. En Grund dorför is - so seggt dat de HHLA - dat Containers nich gau noog mit’n Lastwagen un de Bahn na’t Achterland henbröcht warrt. Af tokamen Dingsdag kunn dat denn angahn, dat dor denn nochmal ne’e Maleschen bavento kamen doot. Denn dor kunn dat denn ween, dat de Haven-Arbeiderinnen un Arbeiders in’n Streik gahn doot.

// Stand: 03.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch