Stand: 02.06.2022 09:30 Uhr Sünnervermögen för de Bunnswehr

Ok in'n Bunnsdag warrt graad över Strietfragen verhannelt. De Ampelkoalitschon is sik nu mit de Fraktschon vun de Union enig worrn: In'n Fall vun dat 100-Milliarden-Sünnervermögen för de Bunnswehr geev dat noch en poor apen Fragen – un de hefft se nu kloor maakt. För dat Sünnervermögen mutt dat Grundgesett ännert warrn – un so hett de Regeren de Stimmen vun de Union nödig. | Stand 2.6.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch