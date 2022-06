Stand: 02.06.2022 09:30 Uhr Kuffer-Problemen an'n Flooghaven

Op'n Flooghaven lannen – un denn faststellen, dat de Kuffer nich ankamen is: Dat gifft dat in Hamborg graad mehr as sünst. Flooggäst sä'n, dat jümehr Kuffers deelwies daaglang nich to finnen weren. Ok vun'n Flooghaven heet dat, dat se dor graad Maleschen mit harrn. Kuffers warrt woll deelwies mit anner Flegers flagen as de Flooggäst. | Stand 2.6.2022 Kl. 9:30

