Stand: 01.06.2022 09:30 Uhr Dat Negen-Euro-Ticket is dor

För negen Euro een Maand lang överall in’t Land mit den Naverkehr hen un her fohren – dat kann een siet Meddernacht. De Hamborger Verkehrsverbund hett al poor hunnertdusend Fohrkorten verköfft. Reekt een de Abo-Koorten mit dorto, denn hebbt al alleen in Hamborg mehr as een Million Minschen dat Negen-Euro-Ticket. De Düütsche Bahn sett mehr Mitarbeiders an de Bahnhööv in, dat se sik üm de Lüüd bi Fragen kümmern köönt. Und se reekt dormit, dat de Töög düütlich wat vuller warrt as betto. // Stand 01.06.2022, Kl. 9:30

