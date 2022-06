Stand: 01.06.2022 09:30 Uhr Hölp för Senioren in de digitale Welt

Internet, Smartphones, Tablets: Öllere Lüüd süllt in Hamborg nu Hölp kriegen, dat se mit den modernen Kraam beter torecht kaamt. Bet to't Enn vun't Johr söcht de Stadt 100 Ehrnamtliche, de de Rentners den Instieg in de digitale Welt lichter maken süllt. Dat Albertinen-Huus in Snelsen hölpt dorbi, dat se dat Programm in'n Gang kriegt. De so nöömten Mentoren süllt een Dag lang op ehr Opgaav vörbereit warrn. // Stand 01.06.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch