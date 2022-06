Stand: 01.06.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag kriegt wi masse Wulken to sehn. De Sünn pliert blots af un an mal dörch un dat regent jümmer wedder bi bet to 16 Graad. Opstunns meet wi op de Veddel noch 11 Graad.

Morgen is dat denn al düütlich wat dröger mit Sünn un Wulken bi bet to 19 Graad. // Stand: 01.06.2022, Kl. 9:30

