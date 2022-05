Stand: 31.05.2022 09:30 Uhr Füer in Ohlsdörp

In Ohlsdörp is an’n Avend en Fro bi en Wahnungsbrand bi üm’t Leven kamen. Hölpslüüd hebbt de 61 Johr ole Fro in ehr Wahnung in’t Parterr funnen. De anner’n Lüüd, de dor wahnt, de müssen ne Tiet lang rut ut dat Mehrfamilienhuus. Een Keerl is mit en Rookgasvergiften na’t Krankenhuus henkamen. Woso dat Füer utbraken is, dat is noch unkloor.

// Stand: 31.05.2022, Kl. 9:30

