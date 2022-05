Stand: 24.05.2022 09:30 Uhr Keen Opstieg för den HSV

De Hamborger SV hett den Opstieg na de Football-Bunnsliga nich schafft. Dat Team harr gegen Hertha BSC mit en 0 to 2 dat Nasehn. Liekers geev dat för de HSV-Profis na dat Speel masse Bifall vun de Fans. Hertha blifft also in de Bunnsliga. Un de HSV speelt en föfftet Johr in Liga twee. // Stand 24.05.2022, Kl. 9:30

