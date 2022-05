Stand: 24.05.2022 09:30 Uhr Keen Krawallen bi HSV-Speel

De Polizei is na dat so nöömte Hooch-Risiko-Speel recht tofreden. De Fans sünd to’n gröttsten Deel all ruhig bleven. Twee HSV-Fans un een Hertha-Anhänger hebbt se eerstmal fastnahmen. Een vun de HSV-Fans harrn en Beerbüchs op en Polizistin smeten. De beiden annern harrn Pyrotechnik ansteken. Hett aver nüms wat bi afkregen. // Stand 24.05.2022, Kl. 9:30

