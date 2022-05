Stand: 24.05.2022 09:30 Uhr Weltwirtschopsforum in Davos

Ok vundaag geiht in Davos allens üm den Krieg in de Ukrain. An Dag twee vun't Weltwirtschopsforum warrt Nato-Generaalsekretär Jens Stoltenberg un EU-Kommisschoonspräsidentin Ursula von der Leyen snacken. Bunnswirtschopsminister Robert Habeck sä an'n Avend in't ZDF, en Ölembargo vun de EU is to't Griepen nah. Dat gifft woll blots noch wenig Staten, de Maleschen hebbt. // Stand 24.05.2022, Kl. 9:30

