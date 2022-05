Stand: 24.05.2022 09:30 Uhr Fru fohrt in Huusingang

In Hamborg-Dulsbarg is en Auto in en Huusingang kracht. De Fohrersch harr tovör de Kuntrull över ehrn Wagen verloren. Egens wull de Fru güstern Avend in de Dithmarscher Straat in en Parklück rin. Man denn is se mit ehr Auto in den gläsern Huusingang lannt. De veer Lüüd de dor in‘t Auto binnen weern, is dorbi nix passeert. // Stand 24.05.2022, Kl. 9:30

