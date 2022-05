Stand: 23.05.2022 09:30 Uhr HSV torüch in de Bunnsliga?

Dat Stadion is al lang utverköfft. De Schangsen staht so goot as noch nie in de verleden veer Johr: Hüüt Avend kann de HVS wedder in de Football-Bunnsliga rinkamen – un dat in’t egen Stadion. Dat Hinspeel in de Relegatschoon harr dat Team vun Tim Walter mit 1 to 0 gegen Hertha BSC wunnen. //Stand 23.05.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch