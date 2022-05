Stand: 23.05.2022 09:30 Uhr Perzess in de Ukraine

In de Ukraine schall vundaag dat eerste Urdeel gegen en russ’schen Soldaten maakt warrn. He steiht wegen Kriegsverbreken vör Gericht. De 21 Johr ole Mann hett utseggt, dat he Order kregen harr, en 62 Johr olen Zivilisten doot to scheten, wat he denn ok maakt hett. De Staatsafkatschop hett en Andraag dorop stellt, dat he levenslang achter Gitter kümmt. De Verdedigen will, dat he frei kümmt, denn he harr jo Order kregen. //Stand 23.05.2022 Kl. 9:30

