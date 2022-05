Stand: 23.05.2022 09:30 Uhr Hölp gegen hoge Priesen

Vunwegen den Krieg in de Ukraine sünd jo Eten, Drinken un ok de Energie düütlich dürer worrn. Dat is besünners leeg för Minschen, de nich soveel oder sogor böös wenig Inkamen hebbt. Bunnsarbeitsminister Hubertus Heil hett in’t Eerste künnig maakt, dat he de noch mehr hölpen will. Wat se al afniggt hebbt, is dat 9-Euro-Ticket för Bus un Bahn. Vun vundaag af an kann een dat bunndwiet köpen. Bi’n HVV is de Vörverkööp al Freedag losgahn. //Stand 23.05.2022 Kl. 9:30

