Stand: 23.05.2022 09:30 Uhr Seniorenfröndliche Stadt

De Hamborger CDU-Fraktschoon , de will, dat de Stadt mehr för öllere Lüüd doon schall. To’n Bispill: Straten un Footweeg ahn Stolperfallen un Barrieren, mehr Ladens, Dokters un Aftheken glieks üm de Eck. Alltohoop sünd dat 15 Vörslääg, de de CDU för de Senioren in de Stadt ümsetten will. // Stand 23.05.2022 Kl. 9:30

