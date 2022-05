Stand: 20.05.2022 12:30 Uhr Düsse Week: To wenig Lehrlingen in Hamborg

De Ünnernehmen in Hamborg klaagt över to wenig Lüüd, de en Lehr maken wüllt. Dorüm hebbt Politik un Weertschop Maandag düsse Week dorto opropen hatt, dat een de Mööglichkeit in’n August bruken schull, wo dat mit en Utbillen wedder losgahn deit. In Hamborg gifft dat knapp 8.000 Lehrstellen, de free sünd. De Schangs, dat een na de Utbillen övernahmen warrt, de is totiets bannig groot.

