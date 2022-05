Stand: 20.05.2022 12:30 Uhr Düsse Week: HSV hett mit 1:0 wunnen

Wat den Opstieg in’e Eersten Football-Bunnsliga angahn deit, dor is de HSV nu en Stück wieder. Dunnersdagavend düsse Week hebbt de Hamborgers dat Relegatschoons-Henspeel gegen Hertha BSC mit een to null wunnen. In dat Berliner Olympiastadion sünd ok dusende HSV-Fans mit bi ween. Dat Trüchspeel in’t Volksparkstadion is nu övermorgen an’n Maandag.

