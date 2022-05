Stand: 20.05.2022 12:30 Uhr Düsse Week: Geiht los mit de 9-Euro-Fohrkorten

De Hamborger Verkehrsverbund hett düsse Week mit den Verkoop vun dat 9-Euro-Ticket losleggt. Gellen deit de Fohrkort aver eerst af 1. Juni. För den Juli- un för den Augustmaand bruukt een denn enkelt en egen Fohrkort. Güstern, Freedag düsse Week, hett ok de Bunnsraat "Ja" to seggt to de Fohrkort. Wokeen en Abo hett, bi den schüllt dree Maand lang jeed Tuur blots negen Euro afbucht warrn.

21.05.2022

21.05.2022

