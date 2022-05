Stand: 20.05.2022 09:30 Uhr HSV hett Henspeel mit 1:0 wunnen

Bi dat Heimspeel tokamen Maandag reckt dat denn, wenn se blots liekop spelen doot: De HSV hett dat Henspeel in de Relegatschoon mit een to null gegen Hertha BSC wunnen un steiht nu kort dorför, wedder na de Eersten Football-Bunnsliga hen trüchtokamen. Dat Door hett Ludovit Reis in de 57. Minuut vör mehr as 75.000 Tokiekers in dat Berliner Olympiastadion schaten. Dat Trüchspeel finnt Maandag hier bi uns in dat Volksparkstadion statt.

// Stand: 20.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch