Stand: 20.05.2022 09:30 Uhr Düütschland maakt mehr Schullen

Aver nich blots de Fohrkort för Bus un Bahn in’n Nahverkehr warrt dree Maand lang weniger kösten: Ok dat Tanken mit Benzin un Diesel warrt billiger. Dat is de Antwoort vun‘e Politik op de Energiepriesen, de stark na baven gahn sünd. Stiegen doot dordör aver ok de Schullen, de Düütschland maken deit: Meist 139 Milliarden Euro sünd dat düt Johr, wat aver ok mit an de Corona-Pandemie liggen deit. Un düssen Bedrag hett nu de Huushoolts-Utschuss vun’n Bunnsdag hüüt fröh fastleggt.

Stand: 20.05.2022, Kl. 9:30

