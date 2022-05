Stand: 20.05.2022 09:30 Uhr Bo vun Flüssiggas-Terminals schall gauer gahn

Afnickt hett de Bunnsdag ok en Gesett, dör dat de Bo vun Terminals för Flüssiggas gauer op’n Weg bröcht warrn kann. En Steed, wo so’n Import-Terminal op’t Water henkamen kunn, dat is de Hamborger Haven. So as de Weertschopsbehöörd dat süht, büddt sik hierför Moorburg an, wieldat dor de neegste Gasleitung blots wenige hunnert Meter vun’e Kaimüer vun af is.

// Stand: 20.05.2022, Kl. 9:30

