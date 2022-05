Stand: 20.05.2022 09:30 Uhr Keen Jamaika in Sleswig-Holsteen

Sleswig-Holsteen kriggt nu woll doch en ne’e Regerens-Koalitschoon. De Böversten vun CDU, Gröne un FDP hebbt mit’nanner snackt hatt. Se kunnen sik aver nich op verstännnigen, to drütt mit jümehr Jamaika-Koalitschoon wiedertomaken. Nu will de CDU Maandag Raatslag över hollen, wat se nich villicht mit de Grönen un de FDP tohoopgahn wüllt. Ministerpräsident Daniel Günther wull na de Lanndagswahl egens mit Jamaika wiedermaken. Em reckt aver ok en Koalitschoon blots to tweet.

