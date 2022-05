Stand: 20.05.2022 09:30 Uhr Vullopen Straten un Kellers

De Hamborger Füerwehr harr güstern Avend goot to doon: Wegen den dullen Regen müss se wegen vulllopen Straten un Kellers mehr as dörtig Mal rut, vör allen Dingen in Billsteed. An’n dullsten is dat Unwedder aver in Noordrhien-Westfalen ween. Dor is in Duisburg en Keerl dör en Blitzslag swoor wat bi to Schaden kamen.

// Stand: 20.05.2022, Kl. 9:30

