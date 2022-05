Stand: 19.05.2022 09:30 Uhr Snacken över Koalitschonen in Sleswig-Holsteen

Na de Landdagswahl in Kiel sett se sik vundaag to't eerste Mal to drütt tohoop un snackt mit‘nanner. Ministerpräsident Daniel Günther vun de CDU wünscht sik, dat de Jamaika-Koalitschoon mit Gröne un FDP in't Land wiedermaken deit. Rein vun de Tallen her langt Günther ok de Tosamenarbeit mit blots een Partner. // Stand 19.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch