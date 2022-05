Stand: 19.05.2022 09:30 Uhr Ukraine un de Haven

De Hamborger Haven hett jümmer mehr ünner den Krieg in de Ukraine to lieden. De Havenwirtschop hett ehr Utsicht för den Ümslag in düt Johr torüchnahmen. Man se reekt dormit, dat dat düütlich weniger warrt. Wat Haven Hamborg Marketing seggt, sünd de Tallen to'n Johrsanfang inbraken. Sünnerlich de Containerverkehr mit Russland is düütlich torüchgahn. De Reedereien fohrt de Havens dor nich mehr an. // Stand 19.05.2022, Kl. 9:30

