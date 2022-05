Stand: 18.05.2022 10:15 Uhr Coronasprütten warrt wegsmeten

Hamborg hett veel to veel Corona-Sprütten ordert. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat se dorüm al mehr as hunnertdusend Sprütten wegsmeten hebbt, wiel se aflopen weern un dorüm nix mehr döcht harrn. De Soziaalbehöörd seggt, in’t eerst Viddeljohr hebbt sik dütlich weniger Minschen impen laten, as se vörweg dacht harrn. Anner Bunnslänners hebbt woll desülvigen Maleschen. / Stand: 18.05.22

