Stand: 18.05.2022 10:15 Uhr Sweden un Finnland wüllt in de NATO

Sweden un Finnland hebbt nu ok vun Amtswegen den Andrag stellt, dat se na de NATO rin wüllt. Botschafters vun de twee Länners hebbt hüüt morgen bi de NATO in Brüssel ehr Andrag-Dokumenten aflevert. Sweden un Finnland sünd över Johrteihnten weg in keen een Maatschaft vun düsse Ort binnen west. Eerst as Rußland de Ukraine angrepen hett, hebbt se anfungen, ümtodinken. / Stand: 18.05.22

