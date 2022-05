Stand: 18.05.2022 10:15 Uhr Oldkanzler sall Privilegien verlustig gahn

Oldkanzler Gerhard Schröder sall woll noch düsse Week en Deel vun sien Privilegien verlustig gahn. Dat plaant na Informatschon vun dat ARD-Hauptstadt-Studio de Ampel-Koalitschon. Schröder schall in Tokunft keen Mitarbeiders un Amtstuven in’n Bunnsdag mehr hebben, wiel he ok keen Plichten as Oldkanzler mehr övernimmt. CDU un CSU harrn doröwer rut fordert, dat Schröder ok sien Oldkanzler-Salär streken warrt. / Stand: 18.05.22

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.05.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch