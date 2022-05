Stand: 18.05.2022 10:15 Uhr Kehrtwenn bi den Hamborger Verkehr

Klore Spraak vun den Eersten Börgermester: Keeneen kann dorop vertrugen, dat he mit sien Auto in Hamborg jümmers överall henkümmt. Dat hett Peter Tschentscher so seggt. He harr güstern tohoop mit Verkehrssenater Anjes Tjarks dat Bündnis för den Rad- un Footverkehr vörstellt. Bi CDU, FDP un AfD stött dat suer op, se seggt, dat’n sik üm de Autofohrers gor nich mehr bekümmert. / Stand: 18.05.22

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch