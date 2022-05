Stand: 18.05.2022 10:15 Uhr Arger bi Neeboo-Rebeet

In Langenhoorn plaant se een Neeboo-Rebeet, un dorüm gifft dat nu Striet un Arger. Dat dreiht sik üm dat Bugen vun üm un bi sövenhunnert Wahnungen in Diekmoor, moeglicherwies ok op dat Areal vun dat Landschapp-Schutzrebeet. Güstern Avend hett dat Bezirkamt Nuurd op een Info-Veranstalten dörch de Besöökers heel veel Wind vun vörn kregen. / Stand: 18.05.22

