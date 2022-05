Stand: 18.05.2022 10:15 Uhr Besapen in de Elv

De Hamborger Polizei hett een Keerl ut de Elv ruthalt un rett, bi de Landungsbrüggen. De Mann in de Enddörtiger weer verleden Nacht bi half twölf rüm besapen un bekifft an de Brügg Nummer teihn in dat Water sprungen. Lüüd, de dat mitkregen hebbt, harrn dorophen Hölpslüüd anropen, seggt de Füerwehr hüüt morgen. / Stand: 18.05.22

