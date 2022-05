Stand: 18.05.2022 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag beholt wi poor Spiddelwulken, sünst hebbt wi veel Sünnenschien, un dat blifft mehrstendeels dröög – un somerhaftig, denn de Temperatur kladdert bet negenuntwintig Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool al föffteihn Graad. De Wind dorto kümmt lau bet middeldull ut Süüd. Un so geiht dat wieder: Morgen dörchwussen, toeerst noch veel Sünn, later mehr Wulken un enkelte Schuer, ok mit Blitz un Dunner vermengeleert, bi bet to achtuntwintig Graad. / Stand: 18.05.22

