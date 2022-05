Stand: 16.05.2022 09:30 Uhr CDU winnt NRW-Wahl

In Nordrhein-Westfalen hett de CDU üm Ministerpräsident Hendrik Wüst de Landdagswahl kloor wunnen. Vunmorgen geev dat dat ok amtlich – un nu steiht fast: För Root-Gröön reckt dat nich, man för en Ampel-Regieren mit de FDP tosamen. De CDU kunn tohoop mit de Grönen regieren. Alle beid hefft mehr Stimmen kregen as bi de Wahl dorvör. | Stand 16.5.2022 Kl. 9:30

