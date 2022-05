Stand: 16.05.2022 09:30 Uhr Stimmen na NRW-Wahl

Ok hier in Hamborg warrt över de Wahl snackt. Hamborgs CDU-Baas Christoph Ploß sä, dat in NRW ok Friedrich Merz wunnen hett. De Parteibaas harr de CDU wedder op Kurs bröcht, so Ploß. Leon Alam ut'n Hamborger Parteivörstand vun de Grönen sä, för sien Partei kunn dat graad gor nich beter lopen. De Grönen harrn jümehrn Stimmenandeel in NRW bummelig verdreifacht. | Stand 16.5.2022 Kl. 9:30

