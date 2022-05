Stand: 16.05.2022 09:30 Uhr HSV in Relegatschon

De HSV kann wedder op de Eerste Football Bunnsliga hopen. Mit 3:2 hett sik de Club in Rostock dörsett un is so op den Relegatschonsrang landt. Dünnerdag speelt de HSV denn eerst in Berlin bi Hertha BSC un tokamen Maandag is denn dat Trüchspeel hier in'n Volkspark ansett. | Stand 16.5.2022 Kl. 9:30

