Stand: 16.05.2022 09:30 Uhr Scholen lockert Corona-Regeln

De Corona-Tahlen fallt wieder un wieder – un so warrt in Hamborgs Scholen eenmal mehr de Regeln lockert. Vun vundaag af an sünd keen Snelltests mihr vörschreven – nich för Schölers un ok nich för Schoolmeesters. Man de Schoolbehöörd büdd wieder Corona-Tests an – för all, de giern freiwillig welk harrn. | Stand 16.5.2022 Kl. 9:30

