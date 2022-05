Stand: 16.05.2022 09:30 Uhr Bahn: Brandschaden reparert

Drei Daag lang sünd in ganz Düütschland Töög utfallen un later kamen. Un woan leeg dat? An en Kabelbrand in Hamborg – nich wiet af vun'n Bahnhoff Sternschanz. Güstern Avend hefft se dat Kabel nu utbetert. Vundaag föhrt de Töög nu wedder; bi en poor mach dat man jümmer noch en beten later warrn. | Stand 16.5.2022 Kl. 9:30

