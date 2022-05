Stand: 13.05.2022 11:30 Uhr Düsse Week: Striet üm Verkehrspolitik

Middeweken düsse Week is dat nu sowiet ween, dor hebbt na mehr as twee Johr de Afornten vun de Börgerschop in Hamborg wedder in’n Plenarsaal tohoopsetten - un dat ahn Corona-Oplagen un mit Tokiekers. Bavenan stünn de al lange Striet över de Verkehrspolitik in Hamborg. De CDU smeet den Senaat Bostellenchaos, Staus un to veel Anwahnerparken vör. Ok de anner’n Parteien in’e Oppositschoon weren an’t Kritteln. De gröne Verkehrssenater Anjes Tjark hett dor gegenholen un wies op den Utbo vun Bus un Bahn hen.

