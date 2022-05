Stand: 13.05.2022 11:30 Uhr Düsse Week: Mehr Froonslüüd in Chef-Etagen

In Hamborgs öffentlichen Ünnernehmes schüllt mehr Froonslüüd dat Seggen hebben. In de böversten Etagen gifft dat dor 82 Posten. Totiets sünd blots 18 dorvun mit Froonslüüd besett. Düütlich to wenig, seggt Finanzsenater Andreas Dressel. Op lange Sicht schall de Quote bi 50 to 50 liggen. So as de Gliekstellungssenatersch Katharina Fegebank dat seggt, geiht dat aver üm Qualität un nich dor üm, de Quote för Froonslüüd eenfach so to schaffen.

