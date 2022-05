Stand: 13.05.2022 09:30 Uhr Vele Krankenhüüs in’e Ukrain woll twei

In’e Ukrain sünd, so as dat utsüht, woll mehr as 100 Krankenhüüs tweimaakt worrn, sietdem dat dor mit den Krieg losgahn is. Vun düsse Tahl snack Präsident Wolodymyr Selenskyj un smeet Russland Barbarei vör. Totiets warrt internatschonaal ok wieder verhannelt. Dor geiht dat üm, an’n Enn denn de Suldoten ut’e Ukrain ut dat Stahlwark in Mariupol to retten.

