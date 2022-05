Stand: 12.05.2022 09:30 Uhr Megayacht dröfft nich rut ut’n Haven

De Sankschonen vun’e EU gegen Russland sünd eenmal mehr direktemang ok bi uns in Hamborg to marken. In’n Haven hebbt de Behöörden nu noch een anner grote Yacht vun en Oligarchen fastsett. Dat Schipp hett den Naam „LUNA“, höört, so as dat BKA dat seggt een to, de ok mit Präsident Wladimir Putin goot kann un dröfft nu nich mehr ut’n Haven rut. Dat Schipp liggt aver sounso bi de Warft Blohm+Voss.

// Stand: 12.05.2022, Kl. 9:30

