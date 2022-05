Stand: 11.05.2022 09:30 Uhr Woans ümgahn mit grote Hitten in’e Stadt?

De Hamborger CDU maakt sik Gedanken doröver, dat de Eer ümmer warmer warrn deit. De Christdemokraten in’e Börgerschop wüllt Hamborg deswegen praat maken för grote Hitten un verlangt en Akschoonsplaan dorför. Se snackt vun mehr Bööm un gröne Dacken, üm so denn de Stadt to köhlen. De Sunndheitsbehöörd wiest dor op hen, dat aver al an en Plaan an arbeit warrt, üm sik vör dulle Hitt to wohren.

// Stand: 11.05.2022, Kl. 9:30

