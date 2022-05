Stand: 11.05.2022 09:30 Uhr Roboter fischt Müll ut’e Elv

To glieken Tiet, wo Hamborgs Politik över den Klimawannel snacken deit, dor sett sik de Hamborger Haven mit den Ümweltschutz ünner Water ut’nanner. Forschers vun dat Frauenhofer Center probeert in’n Haven jüst en Roboter ut, de an’n Grund vun’e Elv den Müll insammeln deit. De Roboter is, denn wenn he ünnerdukern deit, mit en Schipp baven över Water verbunnen. Tokamen Johr schall denn keken warrn, wat dor denn bi düssen Versöök bi rutsuert is.

