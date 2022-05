Stand: 11.05.2022 09:30 Uhr Grote Veranstaltens sünd afnickt

Harley-Days, Schlagermove oder de CSD-Paraad - twee Johr lang hett dat in Hamborg keen grote Veranstaltens mehr geven, so as een de noch ut’e Tiet vör Corona kennt hett. Aver nu in‘n Sommer geiht dat wedder los. De City-Utschuss vun’e Bezirksversammeln Mitt hett güstern Avend "Ja" to düsse groten Events seggt.

// Stand: 11.05.2022, Kl. 9:30

