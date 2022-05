Stand: 10.05.2022 09:30 Uhr Towannerers schüllt inbörgert warrn

Hamborg will dat lichter maken, dat Lüüd, de towannert sünd ok inbörgert warrn köönt. De Börgermeister will jüm en Breef schrieven, üm se to motiveren, de düütsche Staatsbörgerschop antonehmen. So hett de Senaat dat al en poor Johr vöraff maakt. Nu will de root-gröne Regeren in Hamborg düsse Aktschoon, de 2015 to Enn gahn is, ne opleggen. Bavento köönt Lüüd, de towannert sünd nu al na fief Johren düütsche Staatbörger warrn, sünst weren dat acht Johr. //Stand 10.05.2022 Kl. 9:30

