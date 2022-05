Stand: 09.05.2022 09:30 Uhr CDU hett kloor wunnen

Dat weer düütlich: Mit 43,4 Perzent hett de CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther de Wahl vun’n Landdag in Sleswig-Holsteen wunnen. An de twete Stee sünd de Grönen mit 18,3 Perzent. De SPD is op 16 Perzent daal gahn. Dat is dat leegste Resultat, dat se in Sleswig-Holsteen överhaupt al harrn. De FDP mit 6,4 un de Süüdsleswigsche Wählerverband mit 5,7 treckt ok in den Kieler Landdag in. AFD un Linke hebbt dat nich schafft. De CDU in Sleswig-Holsteen hett betnu in en Jamaika-Koalitschoon mit twee Partners regeert. In Tokunft bruukt se blots noch een Koalitschoonspartner. //Stand 09.05.2022 Kl. 9:30

